Regis Marques: “Gerardo Acosta miente”

Regis Marques, representante del jugador Jorge Recalde, señaló que el Dr. Gerardo Acosta, de Libertad, faltó a la verdad ya que en ningún momento el “Pollo” señaló que no quería seguir jugando en el gumarelo.

“Gerardo Acosta falta a la verdad, es mentira que Jorge Recalde dijo que no quería seguir en el club. Recalde hizo una propuesta y el club pensó que era alta, eso fue lo que pasó. Libertad es un club difícil, no habla con representantes pero se enojan con los representantes, es mentira que los jugadores fueron a decir que no querían seguir en el club”, señaló Marques a la 730 AM, ABC Cardinal donde pidió hablar en dúplex con Gerardo Acosta.

“Los jugadores saben cuánto cobran los extranjeros y quisieron algo cercano a eso. Pidieron una buena mejoría de sueldo, eso en el caso de Recalde, que pasó unos números y dijeron que no podían pagar, pero es mentira que los jugadores dijeron que no querían jugar más en Libertad”, añadió.

Regis señaló que dentro de un mes los jugadores estarán habilitados para firmar con cualquier club. “Dentro de un mes se habilita el plazo, se puede hablar con cualquier club, inclusive con Libertad, no hay precontrato con nadie aún. Sí estuvo ayer en Libertad y le dijeron que no podían llegar a estos números y les dijeron que vayan a la reserva, está bien eso, pero Recalde no dijo que no quiere seguir en Libertad”.

“Recalde no está enojado, esto es parte de la negociación. A mí no me asusta. No podemos hacer nada, estamos en la ley. Si firma con otro equipo dependerá de Recalde para anunciar, yo prefiero que no, pero se puede, por ley”, concluyó.