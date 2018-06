Con pocos partidos en la Primera División, el paraguayo Pablo Martínez se convirtió en jugador de Lanús durante las siguientes dos temporadas. El delantero esteño ya se encuentra entrenando con su actual equipo.

Pablo Martínez ya se entrena en Lanús, equipo en el que estará durante las próximas dos temporadas. En comunicación con el Cardinal Deportivo, el delantero paraguayo comentó que el miércoles se cerró oficialmente el fichaje.

“Firmé por dos años a préstamo, con opción de compra. Si es que antes de los dos años se compra el 50% de mi pase, el contrato se extiende dos años más”, manifestó.

“Surgió de la nada. Me perdí de varios partidos porque me había roto la muñeca. Jugué el último y me salió bien. Ellos estaban haciendo un seguimiento desde el año pasado”, explicó el joven de 21 años, que este semestre disputó seis encuentros en el 3 de Febrero.