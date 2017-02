Mascherano no ve a Messi “en otro equipo”

Por AFP

BARCELONA. El defensa argentino del Barcelona Javier Mascherano no ve a su compañero Leo Messi “en otro equipo” que no sea el Barcelona, con el que cree que puede seguir teniendo muchas más alegrías.

“A mi entender, no me imagino a Leo en otro equipo y jugando a este nivel, quizá el día de mañana diga ’me voy a Argentina y me retiro en Argentina’, no lo sé, pero a este nivel no lo veo en otro lado”, dijo Mascherano en declaraciones a la revista “Barça”.

“Mi opinión personal es que es como un matrimonio (el Barcelona y Messi), que ha tenido muchísimas alegrías durante mucho tiempo y que puede llegar a tener más, no veo la razón de un divorcio, no lo veo porque veo que ambas partes se han beneficiado totalmente y creo que se pueden seguir beneficiando”, añadió el central argentino.

“Leo es un jugador único, estamos hablando del mejor jugador de la historia de este deporte y de este club”, insistió Mascherano, sobre su compañero de equipo, que finaliza contrato en junio de 2018, lo que ha disparado los rumores sobre su renovación.

Mascherano también se refirió a su futuro, sobre el que dice que no piensa mucho, admitiendo que podría ser entrenador.

“Ni siquiera me pongo a pensar lo que voy a hacer, porque al final uno puede decir ’me gustaría ser entrenador’, y seguramente lo intentaré, pero si te soy sincero si veo que no sirvo a los dos días me voy a mi casa, me voy al campo y no se sabe más nada de mí”, dijo.

“Va a depender mucho de que yo sienta que puedo transmitir algo, si no puedo tranmistir nada no vale la pena forzarlo”, concluyó.