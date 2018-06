“Me deben seis meses”

Enrique Meza contó que Guaraní le adeuda seis meses de salario: “le envié un colacionado al club y no se comunicaron conmigo”. El central continuará en Deportivo Santaní hasta diciembre.

Desde la llegada de Sebastián Saja a Guaraní, Enrique Meza perdió protagonismo en defensa y fue a Deportivo Santaní. El contrato finalizó con el conjunto de San Estanislao pero como Juan Manuel Azconzábal, el nuevo técnico del Aborigen, no lo tendrá en cuenta, el marcador seguirá en el plantel de Mario Jara.

Antes de ir cedido el jugador estableció un acuerdo firmado para que el salario sea compartido. “Me está debiendo (Guaraní) seis meses de contrato y le envié un colacionado. Ellos debían pagarme la mitad del salario y la otra mitad Deportivo Santaní. Hicimos un contrato con Guaraní para que me paguen de febrero a junio”, contó el futbolista.

“No se comunicaron conmigo y si siguen así voy a pedir que me liberen el pase y que me paguen todo el contrato (…) No volví porque me dijeron que no me iban a tener en cuenta porque tenían cupo lleno de centrales”, culminó Meza al Cardinal Deportivo.