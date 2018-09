“Me dijeron que no conviene el cambio de técnico”

Juan Alberto Acosta y referentes del plantel de Guaraní se reunieron este martes y hablaron sobre el momento del equipo y del entrenador. “Ellos están en un cien por ciento con el técnico”, contó el presidente del Aborigen.

Para Juan Alberto Acosta estas reuniones habituales, pero se dan cuando la situación está mal. Y no es la excepción. El presidente y referentes del plantel se juntaron para hablar del momento del equipo, que no encuentra el rumbo en el Clausura. “Tuvimos una reunión con los referentes. Ellos también están preocupados. Se habla del cambio de técnico (Juan Manuel Azconzábal) y otras cosas. Yo suelo hacer la reunión con los jugadores para saber qué sienten y cómo están. Ellos están en un cien por ciento con el técnico. También van a hablar con el técnico y ver inquietudes si es que tienen”, comentó el titular del Aborigen.

“Tocamos varios puntos que no voy a decir. Ellos van a decir esto en una reunión con el técnico (este miércoles) porque tienen varios puntos. Hablé con varios de ellos (jugadores) y si estaban de acuerdo sin problema los recibía aquí. Por supuesto que no estamos haciendo nada y se lo vamos a hacer saber al técnico para que no interprete mal. Lo que más me preocupaba y quería saber era si estaban o no con el técnico y me dijeron que están al cien por ciento”, siguió Acosta, después que Luis de la Cruz, Alberto Contrera, Andrés Imperiale, Robert Rojas, Jorge Mendoza y Luis Cabral se retiraran.

Con respecto al futuro de Azconzábal, quien suma 2 victorias, 3 empates y 3 derrotas en el campeonato, el titular del club puntualizó que volverá a mencionarle algunas inquietudes al entrenador argentino. “También voy a ir charlando con él pero no meterme en la parte táctica. Hay cosas que seguramente voy a ir hablando y seguramente le daré mi inquietud. Ya le dí la semana pasada y volveré a hacerlo”, añadió. Además, admitió que los futbolistas explicaron que no conviene el cambio de entrenador. “Estoy conforme porque fueron abiertos. Mañana seguramente estarán hablando con el técnico. Acá no conviene el cambio de técnico me dijeron”, culminó.