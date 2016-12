Rodi Ferreira está siendo vinculado con el Inter de Milán y el Ajax. El lateral del Olimpia, de 18 años, no está al tanto de las negociaciones pero su deseo es jugar en el fútbol tano. “Me gustaría ir a Italia”, aseveró.

El Inter de Milán y el Ajax están tras los pasos de Rodi Ferreira, jugador de Olimpia. “Yo no sé nada. Mi agente está viendo eso, no me dice nada. Pero en la semana seguramente me van a contar”, manifestó en comunicación con el Cardinal Deportivo.

“Me gustaría ir a Italia”, respondió al ser consultado sobre su preferencia. “Es un sueño jugar contra ellos”, dijo con relación a las figuras que militan en el balompié italiano.

Ferreria se ganó un lugar en el equipo decano este año y pese a que no lograron el campeonato, para el jugador “fue la mejor temporada que tuve”. En enero arranca el Sudamericano Sub 20 y el futbolista está listo para defender la casaca albirroja. “Estamos practicando, preparándonos para el Sudamericano y llegar a la final”, sentenció.