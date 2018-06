Justo Villar visitó ABC TV y habló de su futuro: “cumplo 41 en pocos días, sé que hay momentos donde hay que cerrar el ciclo y comenzar en otra parte”. El arquero se despidió de la Selección Paraguaya en el amistoso contra Japón en Austria.

Justo Villar se despidió a la Selección Paraguaya en Austria y también podría decirle adiós al fútbol. ¿La continuidad o el retiro? “Pienso en ambas cosas. No tengo decidido qué hacer. Decidí tomarme un tiempo para pensar y en eso influye la familia (…) Me gustaría seguir en el fútbol pero no como entrenador. No es lo que me apasiona”, contó el arquero a ABC TV.

“Cumplo 41 en pocos días y sé que hay momentos donde hay que cerrar el ciclo y comenzar en otra parte. Comenzar a vivir ahora en el mundo real, porque nosotros vivíamos otro mundo. Hay que prepararse y capacitarse”, siguió, que finaliza contrato con Nacional en este junio. Después de 22 años de trayectoria, 7 clubes, 7 títulos, 7 Copas América y 4 Mundiales, la carrera del portero parece tener un final.

Sin el deseo de ser técnico, el futuro de Villar estaría la ligado a una función de manager deportivo. “Más que moda es algo necesario. La moda pasa; lo necesario es que el fútbol en sí y los clubes tengan gestores deportivos para organizar todo y que no pase por una comisión directiva o un presidente. Generalmente el presidente de un club es dueño de una empresa y está en la empresa y en el club. Los clubes necesitan alguien que este ocupado ahí las 24 horas”, finalizó.