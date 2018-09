“Me persiguen las lesiones”

Silvio Torales volvió a lesionarse en Cerro Porteño, el volante, que se recuperaba de un golpe en el ligamento, se desgarró en el entrenamiento del viernes. “Hago bien las recuperaciones y estoy bien en la alimentación. Ya no sé qué pasa”, contó.

Fernando Jubero confirmó en la conferencia del viernes que Silvio Torales sufrió una molestia física en el entrenamiento. Por su parte, el departamento médico de Cerro Porteño informó que el mediocampista sufrió una lesión del recto anterior de los cuádriceps izquierdo. “Me están persiguiendo las lesiones. Ya no da más gusto. Hago bien las recuperaciones y estoy bien en la alimentación. Ya no sé qué pasa”, contó el futbolista al Cardinal Deportivo.

Torales estaba perfilándose como titular para la Copa Paraguay (frente a 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero), pero este inconveniente lo deja al margen de la serie de la Segunda Fase y la recuperación será de unos 15 días. “Me estaba recuperando de una lesión de ligamentos y me desgarré ahora, que es físico. Espero que esto pase”, continuó.

El volante, que en el 2018 disputó un partido (1-1 con Santaní en el Apertura), expresó que la serie de lesiones comenzó en el 2017, cuando el futbolista se sumó al plantel en marzo, sin pretemporada. “En el 2017 tuvo problemas con Cerro, volví en marzo y ahí me empecé a lesionar por la falta de pretemporada. Me lesionaba y recuperaba. Luego tuve problema con Leonel Álvarez cuando estaba bien y no jugué”, puntualizó.

Por último, Silvio aclaró que el cruce con el ex entrenador del Ciclón fue durante un entrenamiento. “Tuve un problema en la práctica con Leonel. Fue una discusión porque le dije algo que no me gustaba. Un nerviosismo de la práctica. Luego no me puso ni cuando faltaban jugadores”, culminó.