¡Mendieta de selección!

Tras confirmarse la baja por lesión de Derlis González, el entrenador interino de la Albirroja, Gustavo Morínigo, convocó al 10 del campeón del Apertura, William Mendieta.

Mendieta, pieza clave de la consagración del Olimpia en el torneo, fue citado por Gustavo Morínigo para reemplazar a Derlis González.

El futbolista franjeado conversó con el Cardinal Deportivo luego de su convocatoria y recordó que su primera vez con la selección fue con Francisco Arce en 2011-2012. “Me llamó cuando jugaba en Sol de América, luego él mismo me volvió a llamar ya en Olimpia para estas eliminatorias pero no jugué”.

“Es algo muy lindo y me emociona, quiere decir que estamos haciendo las cosas bien en nuestro club, uno no tiene que bajar los brazos para seguir demostrando”, manifestó el 10 del Rey de Copas, que no podrá jugar la última fecha con su club por estar al servicio de la Albirroja.