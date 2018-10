Falta un acercamiento oficial

Pese a que publicaciones periodísticas señalan que el futuro de Miguel Almirón será el Arsenal, el Atlanta United aún no recibió un propuesta seria. Rubén, papá del jugador, comentó que hablaron con su agente pero todavía “no hay un acercamiento formal”.

“Hablaron con el representante Daniel Campos”, aseveró Rubén Almirón, papá de Miguel. El jugador del Atlanta United se encuentra en la mira del Arsenal y varios medios ya dan por hecho el fichaje por la entidad londinense. No obstante, desde la Major League Soccer desmintieron que ya sea un hecho.

Acerca del traspaso, don Rubén dijo que “corrió el rumo. Hasta el momento es eso, no hay algo concreto”. Mencionó que “todavía no hay acercamiento de club a club. Simples sondeos, especulaciones. No hay algo serio (...) Están interesados, pero no se han acercado para hablar con la gente del Atlanta”.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el padre del atleta comentó que el futbolista está tranquilo. “Si bien está trabajando para que le salga algo a Europa, no se enloquece con los rumores, con los sondeos. No deja que eso influya en su estado anímico para no bajar de rendimiento. Se concentra en Atlanta”. El portal Ole incluso manifiesta que la operación se dará por £ 11.000.000.