[VIDEO] Miguel Torrén, defensor argentino con pasado en Cerro Porteño, actualmente en Argentino Juniors, cometió ayer una fuerte falta sobre Cecilio Domínguez. El futbolista admitió su error y contó que le pidió disculpas al extremo de Independiente.

“Fue un partido áspero y esa jugada en particular una muy rápida”, comenzó relatando Torrén al Cardinal Deportivo sobre el 3-2 de Argentinos sobre el Rojo, en el cual Domínguez marcó un gol.

“Yo lo desacomodo a él para que no me pase y cuando finalmente lo hace me tira un manotazo en la cara, por eso reaccioné así”, contó el entrevistado. “Mi reacción estuvo mal y lo reconozco. Lo hablé con él después del partido y me dijo que no pasa nada, nos pedimos disculpas mutuamente por lo sucedido”, explicó el zaguero.