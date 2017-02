Quieren aprovechar la altura

Por AFP

Millonarios de Bogotá recibirá este miércoles al brasileño Atlético Paranaense en juego de vuelta por la segunda fase de la Copa Libertadores, un encuentro al que el equipo colombiano llega con problemas pero tiene como aliada a la altura de la capital.

El encuentro se disputará a las 20:45 de Paraguay en el estadio Nemesio Camacho El Campín, donde el conjunto ’Embajador’ espera voltear el 1-0 en contra del juego de ida y quedarse con el tiquete a tercera ronda del torneo continental. El conjunto azul y blanco llega al partido con lesiones en jugadores importantes del medio campo como David Macalister Silva, un creativo talentoso que sufrió un problema en la rodilla derecha en el juego de ida y estará al menos cuatro semanas de baja.

A la ausencia de Silva podría unirse la del volante Juan Guillermo Domínguez, quien es líder en la mitad de la cancha y tuvo una dificultad muscular en el juego del fin de semana en que Millonarios perdió 2-1 ante Medellín por la liga local. El técnico argentino Miguel Russo lamentó las lesiones y admitió que fue riesgoso colocar algunos titulares el fin de semana, pero se justificó al asegurar que cuenta con “un plantel corto”.

“Son muchos los riesgos en esta etapa”, afirmó Russo a periodistas e indicó que “Millonarios tiene un buen equipo, hay que achicar el margen de error, no cometer muchas equivocaciones porque te cuestan caro”. Russo fue campeón de la Libertadores en 2007 como entrenador del argentino Boca Juniors.

Por su parte, el delantero Eliser Quiñones sostuvo que Millonarios saldrá a buscar la remontada en los primeros minutos y consideró que Paranaense es un equipo complicado. “Allá fue un partido muy complicado porque son fuertes en casa. Arrancamos con la serie abajo pero debemos salir desde los primeros minutos a tratar de buscar el empate y remontar”, afirmó.

Sin temor a la altura

Por su parte, el equipo brasileño, que ya está en Bogotá y recuperó al delantero Nikao, quien no estuvo en la ida por lesión, sabe que los colombianos tienen un aliado en los 2.650 metros de la capital.

El técnico Paulo Autuori aseguró sin embargo que no hay temor por el factor geográfico pese a que Millonarios derrotó en casa a Sao Paulo en 2007, y a Palmeiras y Gremio de Porto Alegre en 2012 por Copa Sudamericana. “Estoy acostumbrado a jugar en altitud, trabajé en Perú. Bogotá tampoco es tan alto. Con esto no estamos preocupados”, dijo Autuori y añadió que no ha hecho una preparación diferente a su equipo por tratarse de la capital colombiana.

Otro que minimizó los efectos de la altura fue el defensor central Paulo André, quien ya jugó en Bogotá en abril de 2013 con Corinthians ante Millonarios, y dijo que hay que adaptarse rápido al campo y al balón. “Buscaremos adaptarnos lo más pronto a la pelota debido a la altura”, dijo André y aseguró que deben “estar tranquilos, organizados y aprovechar la ventaja de los espacios que deje Millonarios”.

El ganador de este enfrentamiento tendrá de rival en la siguiente ronda de la Copa al vencedor de la serie entre el Deportivo Capiatá, de Paraguay, y Universitario, de Perú. El partido será dirigido por el árbitro chileno Julio Bascuñán, acompañado en las líneas por sus compatriotas Christian Schiemann y Carlos Astroza.

Alineaciones probables:

Millonarios: Vikonis - Jair Palacios, Pedro Franco, Andrés Cadavid, Deiver Machado - Harrinson Henao, Jhon Duque, Enzo Gutiérrez - Maxi Núñez, Airon Del Valle y Eliser Quiñónez. DT: Miguel Ángel Russo.

Atlético Paranaense: Weverton - Jonathan, Paulo André, Wanderson, Sidcley - Otávio, Lucho González, Pablo, Gedoz - Nikao y Grafite. DT: Paulo Autuori.