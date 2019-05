Miniclásicos, el atractivo de la fecha 17

Cerro Porteño-Olimpia (Sub 18 y Sub 19) abre mañana en Parque Azulgrana de Ypané la 17ª fecha del Torneo Apertura de las Divisiones Formativas de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Los decanos lideran tres categorías (Sub 14, Sub 15 y Sub 16), mientras azulgranas comandan la Sub 17. La fecha culminará el domingo, luego arrancará con una serie de regularizaciones. En la semana solo se regularizaron dos encuentros de los 18 programados. Ahora suman 68 partidos por regularizar.

Luego de disputarse la 18ª fecha, el torneo tendrá una pausa para tratar de ponerse al día algunos encuentros de siete fechas.

- Cartelera:

* Cerro Porteño – Olimpia en Parque Azulgrana (Ypané). Jueves: Sub 18 (07:00) y Sub 19 (09:00). Viernes: Sub 16 (07:00) y Sub 17 (09:00). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00).

* Guaraní – Sportivo Luqueño en Parque Guasu. Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00).

* Deportivo Santaní – Sportivo San Lorenzo en Sport Mboi´y (Santaní). Viernes: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30) y Sub 18 (13:00). Sábado: Sub 15 (07:30) y Sub 14 (09:30). Sábado: Sub 19 (09:00) en Parque Guasu.

* Sol de América – Nacional en Sol de América (auxiliar). Viernes: Sub 16 y Sub 14 (07:00) y Sub 17 (09:00). Sábado: Sub 18 y Sub 15 (07:00) y Sub 19 (09:00).

* Libertad – River Plate en Colegialito. Viernes: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Sábado: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00).

* Deportivo Capiatá – General Díaz en Complejo Auriazul (Capiatá). Sábado: Sub 16 (07:00), Sub 17 (09:00), Sub 18 (13:00) y Sub 19 (15:00). Domingo: Sub 15 (07:00) y Sub 14 (09:00).

- Resultados de los encuentros disputados – Fecha 16°:

SUB 18. NACIONAL 3 – DEPORTIVO SANTANÍ 1

Cancha: Parque Guasu Metropolitano. Árbitro: Marchelo Domínguez. Asistentes: Carlos López y Óscar Barrios.

Nacional: Luis Enciso; Matías Quiñónez, Kevin Servín, Álex Aguilar (74' Lucas Alviso) y Gastón Benítez; Mario Bazán, Matías González (70' Richard Rojas), Jonathan Benítez y Martín Núñez; Darío González (58' Julio Miltos) y Enrique Areco. D.T.: Diego Arévalos.

Deportivo Santaní: Juan Alderete; José Peralta, Rodrigo Báez, Leonardo Zorrilla y Rubén Sosa; Álvaro Cristaldo, Arsenio Gómez (64' Gustavo Cañete), Gonzalo González y Éver Leiva (71' Jorge González); César Rodríguez y Álvaro Marín (80' Fredy Cristaldo). D.T.: Roberto Cano.

Goles: 8' y 15' Martín Núñez y 62' Kevin Servín (N); 44' Éver Leiva (DS).

SUB 19. NACIONAL 2- DEPORTIVO SANTANÍ 3

Cancha: Parque Guasu Metropolitano (gramado 3). Árbitro: Óscar Barrios. Asistentes: Carlos López y Marchelo Domínguez.

Nacional: Néstor Brítez; Walter Villar, Derlis Castillo, Álex Brizuela (83' Adilson González) y Matías Rodríguez Amaro; Víctor Medina, Gustavo Peralta (65' Nicolás Encina), Matíhas Mendoza y Ariel Hidalgo; Orlando Colmán e Iván Mendoza (ST Fidel Martínez). D.T.: Juan Ángel Paredes.

Deportivo Santaní: Marcelo Pereira; Marcos Díaz, Fernando Centurión, Marcelo Zarza (72' Antonio Gómez) y Héctor Cheretti; Matías Maidana, Víctor Fleitas (74' Fernando Paredes), Leonardo Martínez y César Escobar; Matías Álvarez (61' Néstor Pérez) y Alejandro Sandoval. D.T.: Alberto Simberlis.

Goles: 23' Héctor Cheretti, 75' Matías Maidana, 81' Néstor Pérez (DS); 63' Gustavo Peralta, de penal y 72' Matías Rodríguez Amaro (N).

- Partidos por regularizar:

FECHA 5

Sol de América - Olimpia (todas las categorías)

FECHA 8

Deportivo Santaní – Guaraní (todas las categorías)

Sportivo San Lorenzo - Cerro Porteño (todas las categorías)

Nacional – Libertad (todas las categorías)

FECHA 9

Guaraní – River Plate (todas las categorías)

FECHA 11

General Díaz – Sportivo San Lorenzo (Sub 14 y Sub 15 -ST)

FECHA 13

Guaraní – Nacional (Sub 14, Sub 15 y Sub 19 - ST)

Sportivo San Lorenzo – Olimpia (Sub 14, Sub 15 y Sub 17 - ST)

Sportivo Luqueño - River Plate (Sub 14, Sub 15 y Sub 19 - ST)

Deportivo Santaní - General Díaz (Sub 14, Sub 15, Sub 16, Sub 17 y Sub 18)

Cerro Porteño – Libertad (Sub 16 y Sub 19 – 18')

FECHA 15

Cerro Porteño - General Díaz (Sub 18 y Sub 19)

FECHA 16

General Díaz – Libertad (todas las categorías)

River Plate - Cerro Porteño (todas las categorías) Sportivo San Lorenzo - Sportivo Luqueño (todas las categorías)

- Pendiente a Tribunal:

FECHA 15

Sportivo Luqueño – Nacional (Sub 15), no disputado por ausencia del personal médico local