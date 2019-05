Se reparten puntos en Sajonia

Sportivo Luqueño y Deportivo Capiatá se repartieron los puntos en el último juego del torneo Apertura. El resultado final fue de 1-1 en un partido malo en la primera etapa que mejoró un poco más en el complemento con los goles.

Era el último partido del torneo Apertura en un inmenso Defensores del Chaco donde hizo de local el equipo de la ciudad de Luque. El Sportivo iba por los tres puntos para seguir sumando.

Capiatá tenía la gran posibilidad de salir de la zona de descenso directo si derrotaba a su rival, luego de caer allí tras los tres puntos que le dio el tribunal a Sportivo San Lorenzo.

El partido no fue bueno, ninguno de los dos equipos impusieron su fútbol en el campo de juego y lo más resaltante eran las jugadas fuertes por parte de los jugadores. Juan Vázquez se salvo de ir a las duchas mucho antes después de una fuerte infracción que lo tuvo que dejar afuera en el partido.

Después el árbitro Carlos Benítez volvió a equivocarse cuando no lo amonestó al central Hugo Espínola de Capiatá que ya estaba con amarilla y paró el balón con la mano. Era lo único resaltante de la primera etapa.

Roberto Torres puso a Marcelo Pérez por Vázquez para el segundo tiempo intentando tener más fuerza en ataque, pero la gran deuda de los jugadores era que no remataban al arco cuando tenían la posibilidad.

El juego no cambió en la segunda mitad, el partido estaba siendo muy malo, no había jugadas de riesgo frente a los arcos a excepción de un cabezazo de Marcelo Pérez que dio en el travesaño. Después, el árbitro Carlos Benítez recibió la protesta de los capiateños por una mano de Walter Ortiz en el área de Luqueño, el juez dijo que no fue para cobrar penal.

A los 69 minutos llegó la emoción del gol al partido. Capiatá no salió bien, Luqueño recuperó el balón que fue hasta Gerardo Arévalos le dio muy bien la habilitación a Ramón Coronel que sacó un remate bajo, imposible para Silva.

Luqueño se ponía en ventaja pero Capiatá inmediatamente avisó con un golpe de cabeza de Néstor González que pegó en el travesaño.

Luego de una jugada de Capiatá en ataque, los defensores de Luqueño no sacaron bien la pelota que rebotó y llegó a los pies de Cristian Sosa, el volante dejó en el camino a Arzamendia y definió de buena forma.

El partido ganó en emociones porque ahí los equipos demostraron que querían ganar el juego, Luqueño llegó con peligro y también Capiatá, casi al final se despertó el juego en el Defensores.

El partido se fue con el empate entre estos dos equipos que deja quinto en el campeonato a Luqueño y penúltimo en el promedio a Deportivo Capiatá que tendrá que mejorar en el Clausura.