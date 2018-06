Miranda: “Es una pena que Argentina esté así”

Por EFE

SAN PETERSBURGO. El defensor brasileño Joao Miranda, que logró junto a sus compañeros una importante victoria contra Costa Rica tras el empate del primer partido contra Suiza, reconoció que es “una pena para el fútbol” el momento actual de Argentina.

Miranda (Paranavaí, Brasil, 1984) vive un momento dulce en la zaga de la 'Canarinha', estabilizado como central titular del seleccionador Adenor Bacchi 'Tite' junto al defensor del París Saint-Germain Thiago Silva. Acumula 49 internacionalidades y dos tantos con la selección.

Este viernes, ante Costa Rica, vivió un partido de pocas complicaciones defensivas pero mucho sufrimiento en ataque contra un equipo 'tico' que se cerró en su campo para buscar un empate que le permitiera seguir vivos en el Mundial de Rusia 2018, aunque Philippe Coutinho y Neymar Junior derribaron la muralla en el tiempo añadido.

Miranda, jugador del Inter de Milán italiano que conquistó cinco títulos en su etapa en el Atlético de Madrid español, entre 2011 y 2015, reconoció que es “una pena para el fútbol” la situación de la Argentina de Lionel Messi, colista del Grupo D con un punto en dos partidos y que necesita un triunfo ante Nigeria en la última jornada por dos goles más de los que logre Islandia si gana a Croacia.

Pregunta: Ante Costa Rica tuvieron que estar 91 minutos esperando hasta que llegó el gol.

Respuesta: Fue un partido difícil, duro, pero nuestra selección sabe ser mentalmente fuerte y soportar la presión, así que tenemos que felicitarnos porque la victoria nos pone más cerca de nuestro objetivo.

P: Con el 0-0 y acercándose el final del partido, ¿temieron que un segundo empate les dejara en una mala posición para pasar a octavos?

R: No, los defensores solo pensábamos en no recibir gol, porque el empate no era tan malo, no era lo deseado pero no era tan malo. Luego tuvimos la felicidad de encontrar el gol.

P: El árbitro holandés Björn Kuipers señaló un penalti sobre Neymar que luego decidió anular al revisar la repetición televisiva, ¿qué le pareció a usted?

R: No vi el penalti, no vi la jugada, pero el VAR difícilmente se va a equivocar.

P: Con la victoria de ayer, ¿recupera crédito Brasil después del sorprendente empate contra Suiza?

R: Es importante para nosotros a nivel mental, la gente sabe que todos los partidos van a ser complicados. La selección tiene que alegrarse porque luchó hasta el final.

P: ¿Qué le parece la situación de Argentina, que teniendo a Lionel Messi en sus filas solo ha logrado un empate y una derrota y no depende de sí misma para clasificar a octavos?

R: Da pena que una gran selección como Argentina esté atravesando un momento como este. Es una pena para el fútbol, pero eso habla del gran nivel que tiene esta competición.