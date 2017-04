“Muero de ganas por jugar”

Haedo Valdez se refirió al momento que vive y contó que está en condiciones de arrancar de titular contra Libertad. “Es un partido de vida o muerte”, mencionó el delantero. El domingo, Cerro Porteño recibe al Gumarelo en el Defensores del Chaco.

Desde su lesión contra Caracas en marzo, Haedo Valdez perdió regularidad en el equipo y con la llegada de Gustavo Matosas, solo suma 60 minutos. Jugó dos partidos en abril y en ambos ingresó en el segundo tiempo: contra Independiente (1-1) y Nacional (0-2). El delantero está recuperado en un 100% de la rotura fibrilar en el muslo posterior y está como para ser titular el domingo (17:00 en Sajonia).

“Me siento bien pero trato de cumplir de lo que me dicen (el DT). Me lesione por querer jugar pero ahora el entrenador me pide que haga las cosas como tiene que ser”, contó Haedo. El atacante admitió estar con ganas de jugar: “muero de ganas con jugar. Estoy a las órdenes y como para jugar desde el arranque”.

Con respecto a Libertad, rival de la fecha 14, puntualizó que, “un animal herido es más temible. Así también estamos nosotros, pero tenemos la capacidad necesaria para salir de esto”. Para Cerro Porteño, que está con un partido a regularizar con Guaraní, el juego será vital como para continuar con aspiraciones en el Apertura: una victoria lo dejará a dos del puntero, mientras que una derrota ampliará la ventaja del puntero a ocho.

“Es un partido de vida o muerte. Es fundamental y debemos ganarlo sí o sí. Estamos en Cerro y tenemos que jugar siempre a ganar”, culminó Nelson Haedo Valdez, quien lleva dos goles en la temporada con el Ciclón: uno por el campeonato y otro en la Sudamericana.