“Nadie (Olimpia) llamó por él”

El representante de Darío Lezcano reveló al Cardinal Deportivo que no tiene ninguna oferta de Olimpia. “No hablé con nadie y no tengo nada por él”, comentó Manuel Noguera.

Ante los rumores de un acuerdo entre Olimpia y el representante de Darío Lezcano por el delantero paraguayo, Manuel Noguera aclaró a la producción del Cardinal Deportivo que no recibió ningún llamado del club por el futbolista. “Nadie me llamó, no hablé con nadie y no tengo nada por él”, expresó el agente del atacante del Ingolstadt.

El club de Lezcano militó durante la temporada 2018-2019 en la Bundesliga 2, la segunda categoría de Alemania, pero después de una mala campaña y de perder en el repechaje con el Wehen Wiesbaden, descendió a la tercera división.