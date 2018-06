Nanni: “No existen equipos invencibles”

Roberto Nanni opinó acerca del rival de Cerro Porteño en la Copa Libertadores: Palmeiras. “No existen equipos invencibles en Sudamérica”, afirmó el futuro entrenador de la Sub 19 del Ciclón.

Cerro Porteño debe medirse con Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores y Roberto Nanni, uno que jugó este torneo con la casaca azulgrana, dio su opinión.

“No existen equipos invencibles en Sudamérica. El único así, por lo que viene demostrando, es el Real Madrid”, expresó el argentino en comunicación con el Cardinal Deportivo.

“Son partidos. En estas instancias de copa es estar concentrados, es plantear bien los partidos. El fútbol sudamericano es más parejo, cualquiera le gana a cualquiera. Cerro tiene un buen plantel”, detalló.

Palmeiras “es un rival de cuidado y de mucho respeto, pero a los equipos paraguayos no se los puede subestimar, ya lo demostraron”. Nanni, quien hizo varios goles con la casaca azulgrana, se hará cargo de una de las categorías del cuadro de Barrio Obrero.

“Dentro de algunos días me voy a instalar en Asunción. Y desde el 1 de julio trabajaría en Cerro. En principio es la Sub 19. Me voy a interiorizar cuando llegue a Asunción”, concluyó.