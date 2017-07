El delantero franjeado, Néstor Camacho, analizó la igualdad ante Nacional por la Sudamericana y comentó que el resultado fue positivo pero no el que querían. El atacante también se mostró contento por vestir la camiseta del Rey de Copas por primera vez.

“El resultado no es lo que queríamos pero hicimos un gran partido”, arrancó diciendo Camacho. “En el primer tiempo tuvimos varias buenas llegadas pero no pudimos convertirlas, el rival también jugó bien pero no tuvieron muchas oportunidades, solo la pelota parada”, añadió el futbolista.

Sobre el rendimiento de su equipo Camacho fue autocrítico y dijo que “faltan mejorar algunas cosas, ser más compactos, más sólidos, tenemos que ir ganando confianza y tener paciencia para definir las jugadas, fue nuestro primer partido juntos, ahora tendremos tiempo para trabajar pero pienso que este equipo está para grandes cosas”.

El ofensivo Decano comentó además que “es un resultado positivo pero Olimpia no viene a buscar empates sino a ganar los partidos, en el segundo partido tenemos grandes chances de clasificar”.

Consultado sobre qué sintió al debutar con la casaca franjeada, Camacho expresó que “la expectativa previa al partido fue grande, sentía esas ansias de jugar, lo ideal seria haber marcado de entrada pero ya llegara el gol”.