Ni con Tony ni sin ti

Por EFE

El Real Betis empató con el Valencia 0-0 de local y llevan ya cuatro encuentros sin conocer la victoria. La igualdad marcó el regreso del delantero paraguayo Antonio Sanabria que ingresó a los 74' pero pocas chances tuvo de cara al arco rival.

El empate en el Villamarín, no le sirve a ninguno para escalar puestos en la tabla, en un partido en el que hubo muchas ocasiones de gol para ambos en la primera mitad y más para los verdiblancos en la segunda.

Los verdiblancos, con Dani Ceballos muy inspirado y Rubén Castro creando peligro arriba, pudieron adelantarse en una acción en la que el canario se fue de varios rivales en el área, pero al final su disparo lo despejó un defensa y se llegó con 0-0 al descanso.

El Betis apretó y al Valencia quizás le faltó más ambición y claridad, pues no llegó con peligro al área local. Voro metió en el campo al tunecino Aymen Abdennour, tras jugar la Copa de África, por el brasileño Aderlan Santos y luego al italiano Simone Zaza al lesionarse Santi Mina, pero el panorama no varió.ni.

Los béticos no bajaron la intensidad y siguieron buscando con fe el gol, que pudo llegar a los 72 minutos si Rubén Castro, en el área chica, llega a acertar, pero quizás no esperaba que le llegara el balón en una falta sacada por el danés Durmisi y remató muy flojo, lo que permitió a Alves despejar 'in extremis' a córner.

A partir de ahí, con el francés Jonas y el paraguayo Sanabria, quién volvió a jugar luego de un mes de lesión por una rotura del cuádriceps derecho, ningún equipo arriesgó en exceso para llevarse la victoria. Sólo Joao Cancelo, que había relevado poco antes a un Orellana que se fue diluyendo, pudo hacer el 0-1 con un tiro que Adán mandó a córner a cinco del final, al que se llegó con empate a cero por la falta de eficacia de ambos.