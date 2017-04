Niegan posibilidad de estudiar a exbarra

Zoilo Ramírez, ex barra de Cerro Porteño, recurrió a un abogado luego de que le negaran estudiar en el Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. “Me dijeron que era por mi edad, por antecedentes, pero no tuvieron coraje para decirme la verdad”.

“Durante 25 años estuve al frente de la barra Comando de Cerro, ahora puedo hablar luego de dos años de salir y siempre hice las cosas bien, dentro de la ley, no tengo antecedentes de ningún tipo”, contó Ramírez al Cardinal Deportivo.

“El 5 de abril me fui a inscribir al círculo, presente mi certificado de estudios del sexto curso y mi copia de cédula”, relató el entrevistado. “Siempre tuve la idea de ser periodista y nunca lo hice. Mi hija me insistió para que lo haga porque desde que deje la barra nunca más fui a la cancha y ella me veía viendo partidos por la tarde”.

“Días después de inscribirme me llamaron del círculo, era uno de los secretarios y me dijo si podía pasar a retirar mi cuota e inscripción porque se presentaron notas de socios y socios vitalicios pidiendo que yo no estudie”, recordó Ramírez.

“Al principio me dijo que era por mi edad y le dije que nunca es tarde para estudiar, insistí y me dijo que era por mis antecedentes. Finalmente me dijo que llame al presidente Héctor Agüero y me lo explicaría mejor”, dijo el exbarra.

“Hable con Agüero y me repitió que socios presentaron notas contó mi, ‘quiero que me entiendas, son los socios, no yo’ me dijo el presidente pero no hubo caso. Ahora le di el poder a un abogado para que se encargue y me ayude”, se lamentó el exComando.

“Me hubieran dicho cuando me inscribi que no podía, no tuvieron coraje para decirme antes. Los compañeritas de mi hija se le burlaron, le hicieron bullying porque a mi no me dejaban a estudiar. Se que ellos se pueden reservar el derecho de admisión, asi me dijo Agüero, pero no me quiso decir quienes pidieron que no entre. Me siento discriminado por esta injusticia”, finalizó el entrevistado.