Daniel Garnero se siente sorprendido por la sanción que le dio el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. El entrenador de Guaraní sostuvo que “no hay justicia”.

El técnico de Guaraní, Daniel Garnero, incumplió ante Rubio la sanción que le cayó e ingresó al vestuario para utilizar el baño. Esto provocó que le dieran tres partidos de suspensión y en contacto con el Cardinal Deportivo aseveró que “no hay justicia”.

Indicó que cuando dirigía Sol de América, “quizá, el que no estaba bien era yo. A mí me sorprende que ahora estoy tres partidos suspendido por decirle al árbitro que no se fue la pelota. Esas cosas sí me molestan”.

“El otro día el árbitro lo llama a Andrés San Martín diciéndole que no puede hablar conmigo. ¿Cómo es que no puede hablar conmigo? Yo no estaba en el banco, pero por qué no puedo a hablar con mi gente desde la platea. No me metí a la cancha”, expresó.

Apuntó que “el mismo árbitro que me echó contra Deportivo Capiatá (Eber Aquino), estuvo el otro día en el juego de Nacional, el Roberto Torres se le acercó y le hizo un reclamo y no pasó nada. Me parece perfecto pero conmigo no pasa eso. Jamás insulté a un árbitro. Soy de pedir pero sin faltar al respeto”.

Volvió a insistir en que no hay justicia y puso como ejemplo la roja que sufrió el defensa de Olimpia, Hernán Pellerano, ante Sportivo Trinidense y la no expulsión de Richard Ortiz, también futbolista franjeado, ante Sportivo Luqueño.

“No son justos: al que insulta no lo echan (por Ortiz), al que nada hace, lo echan. Coincidentemente Pellerano y yo somos argentinos”, subrayó. Consultado si cree que es una cuestión de nacionalidad, respondió que “con (Arnaldo) Samaniego puede ser”.

Por último, sobre el duelo del jueves con Gremio, Garnero manifestó que en Asunción “empatamos un partido que tranquilamente lo pudimos ganar, así como ellos. Hubo muchas situaciones claras durante el partido. Debemos corregir para no quedar tan expuestos porque de local tendrán un protagonismo mayor. Confiamos en lo que podemos hacer”.