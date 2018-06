No jugarán ante Islandia

Después de la goleada 3-0 a Argentina y la clasificación a octavos del mundial, Zlatko Dalic anunció que los jugadores amonestados no jugaran ante Islandia en la definición del Grupo D. Mirá quiénes no estarán en la última jornada.

Zlatko Dalic anunció que afrontará el partido contra Islandia con cambios en su formación titular. Croacia, que derrotó 2-0 a Nigeria y goleó 3-0 a Argentina, es líder del Grupo D con 6 puntos y a falta de una jornada, está clasificada a octavos de final. “Habrá cambios en el once. No jugarán los que tengan tarjetas amarillas para no tomar riesgos”, indicó el entrenador. Los amonestados son Mario Mandzukic, Ante Rebic, Sime Vrsaljko, Ivan Rakitic y Marcelo Brozovic.

En la última fecha de la serie, Argentina, Nigera e Islandia definirán el segundo clasificado: la Albiceleste está obligada a ganar y esperar que los croatas superen o empaten con los Vikingos. “Pero jugaremos de forma correcta porque el rival también se juega cosas y no quiero hacer cálculos aunque siempre vienen a la cabeza”, reconoció Dalic. “Me gustaría ser el primero en el grupo, pero tenemos que cuidar de nosotros mismos y contra Islandia habrá cambios en la alineación”, culminó.