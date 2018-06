03 de Junio de 2018 10:50

“No me preocupa mi futuro”

Antoine Griezmann mencionó que no está preocupado por su futuro ante los rumores de un traspaso al Barcelona (o renovación con el Atlético). “¿Todo eso me perturba? No, estoy bien”, contó el francés, que está con la cabeza en la Copa del Mundo Rusia 2018.