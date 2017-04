“No puedo compartir carnet con Zoilo”

El periodista Robert Singer, admitió al Cardinal Deportivo que envió una nota al Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay pero aclaró que la misma no pedía que rechacen a Zoilo Ramírez sino que era una nota de su propia renuncia.

“Lo admitieron, lo aceptaron y yo di un paso al costado”, comenzó comentando Singer a la 730AM. Consultado sobre si presentó una nota diciendo que renunciaría si dejaban estudiar a Zoilo Ramírez en el Círculo, Singer respondió que no. “No hice presión para eso, solamente renuncie porque yo no puedo tener el mismo carnet de Zoilo Ramírez” dijo el colega.

“No creo que él que quiera estudiar. ¿Toda la vida atacando a periodistas y ahora le nacieron las ganas de ser uno?, no me parece. Estoy en contra de todos los barras bravas, no estoy de acuerdo con esto, creo que el Círculo comete un error y mañana va a querer venir Trotte a ser periodista, me parece que se ha abierto una puerta peligrosa”, indicó Singer.

“Bienvenido al circulo Zoilo pero yo doy un paso al costado. Envíe una nota personal al presidente Héctor Agüero y le comuniqué que renuncié al círculo, solamente eso”, aclaró nuevamente Singer y añadió que Zoilo Ramírez tiene derecho a estudiar en el Círculo pero “para mí deja de ser un orgullo tener el carnet de socio”.

Zoilo Ramírez fue durante 25 años jefe de la barra Comando de la hinchada de Cerro Porteño y se distanció de la misma hace dos años.