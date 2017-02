“No teníamos ni las medias”

El defensor paraguayo Enrique Meza habló de lo que ocurrido en la previa al partido de Libertadores entre su club, el Atlético Tucumán, y el Nacional de Ecuador. El cuadro argentino tuvo un problema con el vuelo y llegó una hora tarde al compromiso.

“Salimos del aeropuerto de Tucumán sin problemas y llegamos a Guayaquil. Al llegar ahí había permiso para viajar, pero cuando estaba por despegar el avión nos detienen y nos dicen que hay una orden de que no podemos continuar”, relato Meza al Cardinal Deportivo.

“Nos quedamos ahí en la pista y no se pudo solucionar el tema del chárter, por lo que tuvimos que tomar un vuelo de línea. No entrabamos todos, así que viajamos solo jugadores y cuerpo técnico; también la utilería se quedó en el charter”, explicó el zaguero.

Consultado sobre el estado de ánimo del cuadro argentino durante el camino, el compatriota comentó que durante todo el vuelo de Guayaquil a Quito y durante el traslado en bus del aeropuerto al estadio, el plantel no sabía si se iba a llegar al partido. “Recién en la cancha supimos, antes no sabíamos si se jugaba o no, todo el vuelo nos pasamos pensando en eso, por suerte ellos nos esperaron”.

El futbolista contó que no llevaron sus equipos y el utilero les proveyó la indumentaria de la selección argentina Sub-20. “No teníamos medias, canilleras, nada de nada, y nos prestaron, fue un tema con los botines por los tamaños”, dijo el exluqueño.

Sobre el duelo en sí, Meza analizó que fue “muy bueno, fallamos varias chances, pero por suerte acertamos una y con eso bastó, pudimos aguantar el resultado. Al terminar se escuchó que iban a protestar porque les ganamos y tardamos más de 45 minutos en llegar, pero veremos en qué queda eso. Les ganamos en la cancha, otra cosa era si no se jugaba”, finalizó el entrevistado.