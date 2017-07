Alcides Paez, árbitro principal del partido Arsenal-Independiente correspondiente a los cuartos de finales de la Liga Ypacaraiense de Fútbol, relató a la 730AM los penosos hechos ocurridos ayer donde fue agredido y aseguró que seguirá arbitrando.

El juez lamentó lo que pasó en los cuartos de finales de la Liga Ypacaraiense de Fútbol y explicó cómo se dieron los hechos. “A los 12’ del primer tiempo cae un jugador en la cabecera del área grande y me dijeron que expulse al futbolista y cobre penal, pero nada había sucedido”, comenzó contando Páez al Cardinal Deportivo.

“Me empujaron los jugadores y me hicieron corralito, fue entonces cuando el número 13 me pateó varias veces en la pantorrilla y el empeine. Por suerte, mis compañeros ingresaron al campo y me ayudaron. Salimos de la cancha ayudados por la Policía, pero nuevamente los dirigentes nos interceptaron”, contó el juez.

Páez añadió que tiene un corte de ocho puntos: "Fue por el golpe que recibí en la cabeza; cuando aparecieron los dirigentes, nos alcanzaron los jugadores y ahí recibí el puñetazo”.

Consultado sobre si dejará la actividad profesional por lo ocurrido, el entrevistado dijo lo siguiente: “Siempre estamos expuestos a esto, pero no voy a dejar de arbitrar. Es una pasión esto, no voy a dejarlo por este tropezón”.