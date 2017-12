Nuevo técnico, después de fin de año

El Dr. Porfirio Benítez Musa, directivo de Libertad, afirmó que después de fin de año el gumarelo tendrá a su nuevo técnico tras la salida del español Fernando Jubero. No quiso dar nombres y señaló que hay candidatos paraguayos y extranjeros.

“Acabo de hablar con Fernando Jubero, esta en Barcelona. Terminó el año con un problema de salud, demoró un poco hacerse los estudios por las actividades. Fue a Barcelona, vio ya 4 profesionales, algunos lo quieren operar y otros no, el tratamiento puede ser largo y no quiere complicar a Libertad, solo tiene palabras de agradecimiento para el club, no iba a rendir con ese problema y piensa en descansar un poco. Quiere recuperarse bien y evitar la cirugía, está agradecido con todos en Libertad”, señaló a Estadio Lleno de la 730 AM, ABC Cardinal.

Benítez Musa dijo que llevará un tiempo prolongado para recuperarse de la lesión que tiene Jubero. El español terminó el año dolorido y lamenta que dé un paso al costado porque fue un técnico que puso en vidriera a varios jugadores jóvenes en Libertad.

Dijo que aún no hay nada en Libertad. “No tenemos nada aún, la única contratación que hicimos es la de Cristian Riveros, por ahora no hay nada. Después de fin de año sabremos quién será nuestro nuevo técnico”.

Fue consultado por Francisco Arce, si es uno de los candidatos y señaló. “No quiero dar nombres, todos pueden ser candidatos, paraguayos o extranjeros, pero no puedo largar nombres porque aún no hablamos del tema. Tenemos que esperar al técnico que venga incluso para traer nuevos jugadores”, finalizó.