“Nunca me dijeron porqué no me quedé en el Real Madrid”

Luis Amarilla firmó por 4 años con Vélez Sarsfield, que compró el 50% del pase del paraguayo por US$ 500.000. El delantero habló con ABC Cardinal y se refirió a su actualidad en Argentina. Además, recordó su paso por el Real Madrid.

Vélez Sarsfield compró el 50% del pase de Luis Amarilla, quien firmó por 4 años con el Fortín. El paraguayo había llegado a Liniers en julio del 2017 y se vinculó por dos temporadas. El futbolista se refirió a Gabriel Heinze, el entrenador del equipo. “Como técnico y persona es muy bueno. Es uno de los mejores técnicos con quién me tocó estar”, mencionó el atacante al Cardinal Deportivo.

Por otra parte, Amarilla habló de su viaje a España para probar en el Real Madrid en el 2013. “Hacíamos mucho reducido y en el primer día me tocó hacer 5 goles. Nunca me dijeron porque no me quedé. No sé qué pasó ahí”, culminó.