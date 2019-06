05 de Junio de 2019 11:58

“Nunca me sentí mimado en Guaraní”

El contrato de Jorge Mendoza con Guaraní finaliza el último día de junio. No le propusieron renovar, se entrenará en la Reserva y quiere llegar a un acuerdo para no salir por la puerta de atrás. “Nunca me sentí mimado”, dijo el volante.