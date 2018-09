Olimpia: “Vamos a respetar el contrato”

El Dr. José Montero, asesor jurídico del Olimpia, contó a la 730AM que el club respondió a la nota de la APF en el caso Apostala, informándoles que tiene pensado cumplir el contrato firmado. El entrevistado añadió luego que están abiertos a dialogar.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP) envió ayer una nota a todos los clubes de Primera División pidiendo cortar el vínculo comercial con la casa de apuestas Apostala. La respuesta de uno de los afectados, el Olimpia, se dio este mediodía, según informó el abogado de los franjeados al Cardinal Deportivo.

“Antes de la nota que la APF envió, nosotros ya hemos firmado con Apostala y nosotros vamos a respetar el contrato”, apuntó de entrada Montero.

“Para nosotros está claro: no hay prohibición alguna y se le pide al club que haga algo que va contra sus derechos y beneficios financieros. No vemos por qué establecer una discriminación donde la norma no discrimina”, continuó el del Decano.

Montero agregó que podrían llegar a romper el contrato si la APF se comprometió a compensar al Olimpia por el valor del mismo y a la propia empresa (Apostala) por las pérdidas que tendría. El abogado terminó reiterando que la nota ya fue enviada a la APF y que están abiertos al diálogo.