Ever Almeida no confirmó el equipo y mencionó que lo van a esperar a Farid Díaz hasta mañana: el lateral sufrió una molestia en el aductor y está en duda. Por otra parte, el club oficializó la lista de Buena Fe y no figura Pablo Mouche.

Olimpia visita a Nacional el miércoles por la Copa Sudamericana (20:45) y a falta de un día para el partido, Ever Almeida no confirmó el equipo: Farid Díaz sufrió una molestia en el aductor y quedó en duda para arrancar en el once. “Mañana lo vamos a confirmar con la táctica fija. Vamos a esperar a Farid Díaz, quien sintió una molestia por una lesión vieja pero no hay rotura. Mañana será la prueba final y de no arrancar el titular sería Fernando Giménez”, expresó el entrenador. “Cada vez que inicia una copa internacional, Olimpia es candidato siempre”, continuó.

Con relación al equipo, que no lo confirmó, contó que, “hemos probado a Néstor Camacho y otros jugadores pero la conclusión ya la tenemos y mañana lo vamos a definir”. Con la lesión en el hombro de Librado Azcona, Diego Barreto será titular; los zagueros serán Darío Verón, Hernán Pellerano, Richard Ortiz. El DT mantiene la incertidumbre sobre el medio como el ataque: Néstor Camacho o Roque Santa Cruz acompañaría a Brian Montenegro.

Por otra parte, Almeida se refirió al rival, al cual dirigió en el inicio del Apertura: “la verdad es que no tenemos ninguna noticia de Nacional. No ha aparecido prácticamente un equipo que pueda ser titular. Pero es un equipo que viene jugando hace seis meses y en los partidos internacionales son diferentes (a cómo juegan en el campeonato local)”.

Por último, aclaró que Pablo Mouche no figura en la lista de Buena Fe (30 jugadores) por que tiene la posibilidad de salir, mientras que, finalmente, Aquilino Giménez no se irá del plantel (a préstamo a Rubio Ñu) y que fue un error de prensa que su nombre no figure entre los 30 futbolistas.