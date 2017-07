Alderete irá a Argentina

Omar Alderete, central de Cerro, tiene oferta para un préstamo por un año a Talleres de Córdoba o Lanús, según confirmó su representante Augusto Paraja. “Estamos esperando el visto bueno de Cerro”, dijo el empresario. Lo de Salcedo se cerraría hoy.

“El interés por Omar Alderete es de Talleres y de Lanús, es porque Cerro no lo tiene en cuenta y él tiene que seguir su desarrollo. Hay una propuesta y estamos esperando el visto bueno de Cerro, es para préstamo por un año”, contó Paraja al Cardinal Deportivo.

Consultado sobre la titularidad del zaguero esta noche, el empresario reconoció que “es cierto que hoy juega pero están trayendo a otro futbolista en su puesto, eso lo dice todo”.

Sobre si salir del país le serviría a su representado para alejarse de las cuestiones extrafutbolísticas, el empresario admitió que Alderete “tuvo una situación personal rara como le sucede a muchos jugadores porque salió con una modelo, pero además al equipo no le fue bien y que la gente se agarre con un chico de 20 años no me parece bien”.

Salcedo a un paso de Huracán

Por otro lado, Paraja explicó que finalmente el defensor de Olimpia, Saúl Salcedo, irá a Huracán de la primera división Argentina y no a Vélez. “Se podría solucionar hoy también, creemos que le va a hacer bien al jugador, sería por un año”.