13 de Setiembre de 2018 12:01

Apoya a Zapag pero no será directivo

El Ing. Óscar Franco contó a la 730AM que no será candidato a presidente de Cerro Porteño y que apoyará a Zapag. “Hay que tener una espalda ancha económicamente y hoy no estoy en condiciones”, dijo el entrevistado y aclaró que no estará en la directiva.