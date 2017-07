¿Otro día sin defensor?

Cerro Porteño sigue detrás de un central: el DT pidió por un colombiano, mientras que aún negocian por Arturo Mina. Además, el contrato de Molina culmina el 30 de julio, Velázquez no puede jugar la Copa, Paredes desea salir y Victorino sigue suspendido.

El comienzo del Clausura será el próximo fin de semana y Cerro Porteño sigue buscando un central que acompañe a Marcos Cáceres en la zaga. La operación de Arturo Mina no está caída aunque se complicó por diferencias económicas en el sueldo. Le negociación continúa aunque el ecuatoriano no es del gusto de Leonel Álvarez, quien pidió por un colombiano. El entrenador pidió a los directivos la contratación de uno en el menor tiempo posible.

En la Sudamericana, el DT utilizó a Santiago Molina como primer marcador y fue el más seguro, además de anotar el gol de la victoria contra Boston, en una línea que presentó falencias por el sector izquierdo entre Cáceres, jugando desperfilado, y Joel Jiménez. A Molina se le termina el contrato el 30 de julio y hasta el momento el Departamento de Fútbol no se acercó al argentino para renovar el vínculo. Por su lado, Omar Alderete seguirá en el equipo y no será transferido, pero de todas maneras no parece ser una prioridad para el DT al igual que Gustavo Velázquez, Teodoro Paredes e Ivan Cañete.

A la suspensión de Mauricio Victorino por doping positivo, los problemas siguen con los centrales: Velázquez no puede jugar la Copa por que disputó la primera etapa con Sol de América y Paredes desea volver a salir. Álvarez charló con Cañete y lo tendrá en cuenta en el plantel de primera aunque no ha sumado muchos minutos con otros técnicos. Son varios nombres para un lugar aunque la incertidumbre es mayor cuando falta poco para que el siguiente semestre tenga acción sin pausa.