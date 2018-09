Olimpia visita a Sol de América en el Antonio Aranda por la jornada 10 del Clausura: Daniel Garnero no confirmó a Néstor Camacho, quien anoche fue probado en el CIDE. Si no llega, arranca Jorge Ortega. El partido comienza a las 16:30.

Otro partido más en el Este: desde las 16:30, Olimpia visita a Sol de América en el Antonio Aranda por la jornada 10 del Clausura. El campeón buscará seguir en la racha de victorias (lleva seis) y de cara al cruce con el Danzarín, Daniel Garnero no confirmó el once: mantiene la duda de Néstor Camacho. El mediapunta se recuperó de un golpe en el tobillo, realizó fútbol en el equipo B el miércoles y fue probado anoche en el CIDE. Si no arranca, Jorge Ortega será titular en la ofensiva. Por su parte, Iván Torres volverá al lateral izquierdo.

Con relación a las formaciones, el local irá con: Gerardo Ortiz; Iván Villalba, Milciades Portillo, Franco Lazzaroni; Gustavo Velázquez, Aldo Vera, Ignacio Miño, Édgar Ferreira, Adrián Vargas; Rodrigo Ruiz Díaz y Adrián Martínez. Por su parte, el visitante jugará con: Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, Juan Patiño, José Leguizamón, Iván Torres; Fernando Cardozo, Richard Sánchez, Richard Ortiz, William Mendieta; Néstor Camacho o Jorge Ortega y Roque Santa Cruz.