Pablo Mouche será nuevo jugador de Banfield y este martes se despidió de sus compañeros de Olimpia. El argentino detalló algunos factores que incidieron en su nivel bajo.

El argentino Pablo Mouche se despidió de sus compañeros de Olimpia esta mañana ya que en los próximos días será jugador de Banfield. En contacto con la prensa analizó su paso por el club decano.

“Las cosas empezaron bien, los primeros siete partidos alcancé un nivel alto. A medida que fueron pasando los partidos, los cambios de entrenadores no me jugaron a favor. Las cosas cambiaron, no me sentí cómodo en la posición en que jugaba. Llegué sin pretemporada, en lo físico fui perdiendo y mi nivel bajó”, explicó.

Recordó que durante la conducción técnica de Pablo Repetto, este lo hacía jugar "en la posición donde estaba más cómodo. Me cambiaron de posición, un día por izquierda, otro por derecha, muy lejos del arco, y eso no me gusta”, añadió.

“Me llevo los mejores recuerdos. La gente que trabaja en Olimpia me hizo sentir como un rey. El grupo que me tocó en Lanús y el de Olimpia fueron los mejores que me tocaron en mi carrera”, sentenció.

Mouche marcó cuatro goles con la casaca decana y el miércoles viajará a Argentina para cerrar su contratación con Banfield.