Para ganar la Copa América

De acuerdo a las palabras del defensa Bruno Valdez, Paraguay llegará a Brasil con la intención de levantar el trofeo de la Copa América. Por otra parte, señaló que está practicando tanto de zaguero como de lateral derecho.

Pese a que aún es muy nuevo el ciclo de Eduardo Berizzo en la Selección Paraguaya de Fútbol, el albirrojo Bruno Valdez sostuvo que el equipo está para pelear por el título en la Copa América.

“El objetivo del grupo es llegar a la Copa América para levantar la copa. Es algo que nos propusimos. Obviamente debemos trabajar mucho”, indicó en conferencia de prensa. “Es algo muy alto pero somos conscientes que trabajando vamos a demostrar que Paraguay está para pelear por cosas importantes”, explicó el futbolista.

“Todos queremos esa copa. Va a costar por las otras selecciones que tienen más tiempo de trabajo, mientras que nosotros estamos empezando. Pero nos sentimos capaces de levantarla”, insistió.

Acerca del puesto en que Berizzo lo utilizará confesó: “No me dijo específicamente dónde me usará, pero sí estoy probando en los dos (de zaguero y de lateral derecho). Se sabe dónde me siento más cómodo pero en la selección jugaría hasta de arquero con tal de estar en la lista final”. El seleccionador debe anunciar la nómina de 23 jugadores que irán a Brasil en los próximos días.