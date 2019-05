¡Participó en dos goles pero no recuerda ninguno!

Insólito: la Pulga participó en dos de los tres goles de Colón de Santa Fe, pero del delantero del Sabalero no recuerda nada. “Me dijeron que participe, pero no recuerdo. Vamos a ver después en la repetición”, expresó el compañero de Marcelo Estigarribia.

El partido de Colón de Santa Fe y River Plate de Montevideo tuvo de todo en la revancha de la Segunda Fase de la Copa Sudamericana. Dos expulsados, una mano en el área que el juez no vio a favor del visitante, varios empujones sobre el final y... un jugador que no recuerda los dos primeros goles que marcó su equipo. Sí, no tiene memoria sobre las dos acciones en las que ¡él participó! para el 1-1 y el 2-1 parcial del local.

Luis Rodríguez, la Pulga como lo apodan, fue protagonista para la remontada del Sabalero, pero en el comienzo del partido contra los uruguayos el atacante sufrió un golpe en la cabeza que le generó un corte que por varios pasajes del juego no paró de sangrar.

Al termino del partido, el futbolista habló con ESPN y reveló que no se acuerda de nada. “No me acuerdo de los dos primeros goles que decían que íbamos perdiendo. Estaba fastidioso por el corte porque no paraba de sangrarme. No me acuerdo como fueron los dos goles de nosotros. Me dijeron, pero no me acuerdo mucho. Lo vamos a ver después en la repetición”, expresó entre risas el compañero de Marcelo Estigarribia.