Para Pedro Balotta, vicepresidente de Olimpia, Jorge Ortega no debió ser expulsado. “Fue una jugada casual”, aseveró el franjeado.

Jorge Ortega vio la tarjeta roja a los 69’, cuando Sol de América ganaba por 2-1 a Olimpia. Para el vicepresidente decano, Pedro Balotta, el delantero franjeado no debió ser expulsado.

“Fue una jugada casual, no provocada. El jugador no fue con la intención de chocar y crear la falta (...) No estoy de acuerdo con la expulsión”, aseveró el directivo en comunicación con el Cardinal Deportivo. El equipo peleó con 10 hombres pero no pudo evitar la derrota.

Con respecto al siguiente encuentro, el sábado, frente al 3 de Febrero, Balotta no ocultó su disconformidad por jugar ese día. “Son cuestiones que se tienen que manejar de otra manera. Que Olimpia recaude mejor, y que los otros también lo hagan, es un beneficio para todos”, señaló.

El franjeado subrayó que el día ideal para un encuentro futbolístico es el domingo. “Por lejos, si miramos la recaudación de Olimpia es muy superior a la de los demás”, añadió. “La gente no está acostumbrada a ir un sábado (...) Me parece que los dos grandes deben jugar los domingos”, sentenció.