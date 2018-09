Penal por mano fuera del área

Palmeiras y Cruzeiro se enfrentan en el Pacaembú por una jornada más del Brasileirão. El elenco local se puso en ventaja con el tanto Lucas Lima a los 23’ y a los 31’, un error arbitral le permitió igualar a la visita.

O lance que resultou no gol do Cruzeiro. Gustavo Gómez cortou com a mão fora da área, mas árbitro deu pênalti https://t.co/YR2FVs5VKu pic.twitter.com/E0W1rHTaji