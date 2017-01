Pablo Repetto habló tras el primer entrenamiento del año: "pensamos en el debut de la Copa". Con relación a refuerzos, aclaró que no serán muchos pero que en esta semana habrá novedades. El plantel viaja el domingo a Encarnación para la pretemporada.

"Estamos pensando en el debut de la Copa. "Prometemos entregarnos al 100%. Estamos pensando todo el día en Olimpia y cómo hacer para mejorar. Somos un hincha más", manifestó Pablo Repetto en conferencia. El plantel realizó el primer entrenamiento de la temporada previo al viaje a Encarnación para la parte más fuerte de las tareas físicas.

Con relación a refuerzos, el DT explicó que no serán muchos por que no van a sumar por sumar. "Trataremos que sean jugadores que aporten. No queremos sumar por sumar. Serán pocos los refuerzos y en esta semana habrá novedades", añadió. Hasta aquí, Fernando Giménez, Librado Azcona, el ecuatoriano Jonathan Gonzales y el venezolano Rafael Acosta, Aquilino Giménez y Osmar Leguizamón son los nuevos para el 2017. Con relación a Alexis Rolín, el entrenador contó que tiene posibilidades de salir y verán la oportunidad de traer a un central. Los jugadores vuelven a presentarse mañana por la tarde.

Por otra parte, los que no continúan son Víctor Centurión, Fredy Bareiro, Luis Cáceres, Salustiano Candia, Wilson Pittoni, Rodrigo Rojo, Gustavo Mencia, Mauro Caballero y Claudio Vargas.