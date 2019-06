Perú realizará un cambio en su lista

Por EFE

La Federación Peruana de Fútbol informó que vienen realizando gestiones para poder incluir al volante Josepmir Ballón, jugador de la Universidad de Concepción de Chile, en la lista de la Copa América, tras la lesión del centrocampista Paolo Hurtado.

A través de un comunicado, la Federación lamentó la lesión de Hurtado, que sufrió la fractura del quinto metatarsiano, durante el partido amistoso disputado el domingo ante Colombia en Lima.

El médico de la selección, Julio Segura, explicó a los medios locales que el centrocampista de Konyaspor de Turquía sufrió la lesión en el pie izquierdo y que están coordinando para hacerle una cirugía. “Definitivamente no va a estar en la Copa América. Tiene una fractura que no está desplazada, pero que lógicamente no le va a permitir llegar”, afirmó Segura.

Ballón, de 31 años, jugará por la selección peruana después de tres años, dado que su último partido fue en 2016 durante las eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018. El volante mixto juega en la Universidad de Concepción desde enero pasado. La selección peruana disputará su primer partido por la Copa América el próximo sábado 16 ante Venezuela, por el grupo A del torneo continental.