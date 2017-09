Escándalo en la Primera B

El exentrenador de Pilcomayo, Rodrigo Díaz, denunció al Cardinal Deportivo que el presidente de su club, Ángel Mareco, le pidió que saque seis titulares ante Colegiales. El equipo estudiantil es uno de los candidatos para ascender a la Intermedia.

El entrenador Rodrigo Díaz (31 años) denunció en conversación con la 730AM que el presidente del Pilcomayo de la Primera B Nacional, Ángel Mareco, le pidió que vaya a menos contra Colegiales, uno de los lideres del torneo.

“El Dr Mareco me llamó para hablar después de una práctica y pensé que me iban a pagar el sueldo, que me deben dos meses, pero grande fue mi sorpresa cuando me dijo que seis jugadores de mi plantel debían bajara a la reserva”, contó Díaz.

“Me dijo que era una orden, pregunte el motivo y me tiró que la reserva podía conseguir una victoria y la Copa del tercer puesto”, relató el entrevistado.

Díaz aseguró luego de esa charla renunció “porque como técnico no podía aceptarlo, para mi eso es ser un vendido”, dijo el adiestrador y añadió que el titular de Pilcomayo volvió a conversar con él pidiéndole que al menos baje al capitán a reserva, a lo que el DT también se negó.

Sin fondos para pagar al plantel

Por su parte Mareco consultado sobre esta situación respondió que no pidió que bajen a seis jugadores a reserva. “Le dije al entrenador que no tenemos medios económicos para pagarles sueldo y premios a los jugadores y que si quieren jugar que lo hagan por amor a la camiseta”, argumentó el mandamás del Pilcomayo. “Como presidente quiero reforzar la reserva para conseguir un título para el club y si los muchachos juegan ahí no cobran”, explicó.

Respecto a el pedido de que baje el capitán de la primera, Carlos Ayala a la reserva, Mareco admitió que esa parte es cierta. “Le pedí la cabeza de ‘Ayalita’ pero por indisciplina. El jugador tiene un problema económico con el club y me faltó al respeto”, justificó el presidente del club.

Pilcomayo se salvó faltando dos fechas de perder la categoría mientras que su rival Atlético Colegiales suma 68 puntos, dos menos que el líder San Lorenzo (70). El campeón asciende directo a la Intermedia y el segundo jugará el repechaje.