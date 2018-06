Piqué abandonó el entrenamiento

España activó esta mañana y Gerard Piqué no completó el entrenamiento: el central se retiró a causa de unas molestias en la rodilla. Por su parte, Dani Carvajal no se movilizó con el plantel. El debut en la Copa del Mundo será ante Portugal el viernes.

Dani Carvajal no se ejercitó este lunes con la Roja en un entrenamiento, que no acabó el central Gerard Piqué, quien abandonó la práctica poco antes que sus compañeros con aparentes molestias en la rodilla aunque sólo fue un susto. El lateral sufrió una lesión muscular en la final de la Liga de Campeone y sigue reponiéndose de cara al inicio del Mundial, aunque el seleccionador se mostraba el viernes optimista.

“Está cumpliendo plazos de manera correcta, no tengo ninguna duda de que va a llegar, vamos a ver si al primero o al segundo (partido) pero va a llegar seguro”, mencionó Lopetegui. No obstante, la ausencia del defensa este lunes en el entrenamiento parece apuntar a que no llegará a tiempo para el duelo contra Portugal, el viernes a las 14:00, en Sochi dentro del Grupo B. Carvajal podría reaparecer, en ese caso, el próximo miércoles 20 contra Irán en Kazán.

El resto de jugadores españoles se ejercitaron con normalidad, aunque Gerard Piqué abandonó la práctica antes que el resto de sus compañeros, aparentemente con molestias en la rodilla izquierda. Durante una pequeña práctica de fútbol, Piqué pareció pisar mal llevándose la mano a la rodilla izquierda. El central se mantuvo unos minutos más en el campo, sin apenas moverse, antes de probar unos tiros a puerta y abandonar el terreno de juego, tras unos 45 minutos de entrenamiento.

Detrás de él también abandonó el campo David Silva, mientras sus compañeros seguían con la práctica. En la rueda de prensa posterior, el servicio de prensa de la Roja señaló que no había ningún problema con Piqué, sino que los jugadores estaban autorizados a ir abandonando el entrenamiento individualmente a partir de cierto momento.

Tras unos ejercicios de calentamiento y unos rondos, los españoles jugaron fútbol en espacios reducidos. Después de algo más de una hora, el técnico dio por finalizada la práctica. Por la tarde, los españoles tienen prevista una sesión de entrenamientos individuales en el gimnasio de las instalaciones de la Academia de Fútbol del Krasnodar, donde la Roja tiene instalado su campo base para el Mundial.