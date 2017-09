Lleva dos partidos y es llamado a la Albirroja

Robert Piris da Motta es una de las novedades en la lista paraguaya de Francisco Arce. El volante se mostró sorprendido por el llamado, ya que recién lleva jugados dos partidos en el semestre.

La vuelta de Robert Piris da Motta a la selección paraguaya de fútbol es una de las principales novedades en la lista que dio a conocer este martes el entrenador Francisco Arce.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el mediocampista del San Lorenzo de Almagro no ocultó su sorpresa. “Me sorprendió mucho la convocatoria, no venía jugando”, manifestó.

El mediocampista recién jugó dos encuentros en su equipo, ante Rosario Central y Arsenal. “Que me haya llamado, no me lo esperaba”, subrayó el centrocampista de 23 años.

De igual manera, “estoy 10 puntos. Siempre estoy preparado para esto. Para eso uno se entrena, se prepara (...) Uno siempre va a la selección con muchas ganas”, agregó. El último juego de Piris da Motta con la casaca albirroja fue en la Copa América Centenario, en junio, frente a Colombia.