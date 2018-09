Pogba no volverá a ser capitán del United

Por AFP

LONDRES. Paul Pogba no volverá a ser el capitán del Manchester United mientras José Mourinho sea el entrenador, confirmó el técnico después de la eliminación del equipo en la tercera ronda de la Copa de la Liga tras perder en penales ante el Derby County.

En ausencia del ecuatoriano Antonio Valencia, Pogba llevó el brazalete de capitán en los partidos de la Premier League contra el Leicester y el Brighton y en el estreno en Champions contra el Young Boys suizo.

Sin embargo, las recientes declaraciones del campeón del mundo francés criticando el planteamiento de juego tras el empate a un gol contra el Wolverhampton el pasado fin de semana habrían provocado la reacción de Mourinho.

Según The Times, Mourinho reprochó a Pogba, delante de todos sus compañeros de vestuario, que el jugador de 25 años “no representa lo que un capitán y que el Manchester United está por encima de cualquiera”.

“La única verdad es que he tomado la decisión de que Paul deje de ser el segundo capitán”, confirmó Mourinho.

“Soy el entrenador y tomo estas decisiones, no me he peleado con nadie, no hay problema en absoluto. La misma persona que tomó la decisión de nombrarle segundo capitán toma esta decisión ahora”, añadió.

Pogba no fue convocado para el partido de Copa de la Liga contra el Derby County, aunque Mourinho también dejó fuera a otros titulares habituales, como el portero español David de Gea.

Esta decisión sería el último capítulo hasta el momento de la complicada relación entre ambos, desde que Mourinho dejara sin jugar a Pogba en los últimos partidos de la pasada temporada.

Con esta decisión, además “Mourinho ha querido enviar un mensaje al plantel del United”, que no sería otro que recordar “a los jugadores quién es el jefe”, según The Times.

Con su reciente título de campeón del mundo, desempeñando un papel importante en los Bleus, de Pogba se espera que empiece a justificar los 116 millones de dólares que pagó el United en 2016 para recuperarlo de la Juventus.

Esta temporada el francés ha marcado cuatro goles en siete partidos y dio el pase al brasileño Fred para que anotase el tanto del empate contra los Wolves.

Sin embargo, Pogba también fue el jugador que perdió la pelota en el gol del empate de los Wolves, que dejó al United a ocho puntos del líder Liverpool con solo seis jornadas disputadas.

“Estábamos en casa y deberíamos haber jugado mucho mejor contra los Wolves. Tenemos que atacar”, criticó Pogba tras el partido.

“Creo que los equipos nos temen cuando ven al Manchester United atacar y atacar. Ese fue nuestro error”, añadió.

Durante la pasada ventana de traspasos, el nombre de Pogba también apareció por el presunto interés del Barcelona en contratarle.