Fredy Bareiro tendrá nuevo equipo a partir de enero y el delantero resaltó que de Olimpia sale “contento” y por la “puerta grande”. En la temporada 2017 vestirá la camiseta de Nacional.

Olimpia no renovará el contrato de Fredy Bareiro y el delantero tiene todo arreglado de palabra para jugar en Nacional. “Pienso que estoy saliendo por la puerta grande del Olimpia. La gente me demuestra cariño cuando me ve”, contó en comunicación con el Cardinal Deportivo.

“Pasé dos años lindos en Olimpia. Estoy agradecido. Uno cumple ciclos en el fútbol”, dijo con relación a su salida del elenco decano. “Me voy muy contento de Olimpia”, añadió el ariete de 34 años.

Acerca de Nacional manifestó que “ya tienen mi palabra y yo la de ellos. Solo tenemos que esperar la firma del contrato que será el lunes”. “Nacional desde un principio se contactó conmigo y tuvieron la intención de tener mi concurso. Además ya conozco al técnico. Estoy agradecido con la directiva y el cuerpo técnico”, expresó.

En el conjunto albo se reencontrará con Éver Hugo Almeida con quien ya coincidió durante el 2013 en Olimpia. El itaugüeño lleva 100 goles en la Primera División del fútbol paraguayo y está a 20 tantos del máximo artillero Rodrigo López.