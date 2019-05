“Por respeto a Paraguay, le gritaría un gol a Argentina”

Alejandro Romero Gamarra habló con Olé y se refirió a la selección paraguaya. El delantero del New York Red Bull reveló que desde pequeño soñó en vestir la Albirroja. “Ahora quiero luchar y tratar de poder ganarme un lugar en la Copa América”, añadió.

Faltan días para el inicio de la Copa América y, a pesar de no estar trabajando aún con el plantel en Ypané, Alejandro Romero Gamarra sueña con vestir la Albirroja en el certamen continental. Un anhelo como cuando era niño y deseaba jugar por una selección paraguaya. “Ya lo tenía decidido de chico junto a mis padres y cuando se dio la oportunidad, no dudé.”, comentó el delantero del New York Red Bull al Diario Olé.

En una charla exclusiva con el medio argentino, Romero Gamarra reveló que le gritará un tanto a la Argentina pese a jugar un Mundial Sub 20 con la Albiceleste. “Sí lo gritaría obviamente, ahora estoy con Paraguay y merece el mayor respeto, me encantaría tener una chance (…) Estos partidos lo tomo con tranquilad, son partidos muy lindos para jugarlos y disfrutarlos. Trato de no ponerme ninguna presión, voy a dar lo mejor de mi si me tocaría jugar”, añadió el atacante, que fue citado por Eduardo Berizzo entre los 39 pre-convocados.

El miércoles 19 de junio, Paraguay enfrentará a Argentina en Belo Horizonte (20:30). Antes, el debut será contra Qatar el domingo 16 a las 15:00 en el estadio Maracaná, mientras que el último choque del Grupo B será ante Colombia en el Salvador Bahía, el domingo 23 a las 15:00.

Por otra parte, el ofensivo se refirió a la llegada del actual entrenador de la selección nacional. “Es un gran entrenador y de a poco vamos conociendo su idea. A mí me pide que llegue más al área y que cuando la perdemos, luchar más para recuperarla. Siempre se puede aprender algo nuevo (…) Veremos un Paraguay de juego y mucha entrega. Tenemos grandes jugadores y podemos pelear para llegar lejos”, agregó.

Por último, Romero Gamarra admitió que el siguiente objetivo es formar parte de los 23 que viajarán a Brasil para el campeonato sudamericano de países. “Me gustaría estar en la Copa América y después demostrar que puedo ganarme un lugar. Hay grandísimos jugadores y todos apoyaremos al que le toque”, terminó el futbolista, que suma tres juegos con la Albirroja entre 2018 y 2019.