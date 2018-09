"Tenemos el equipo confirmado"

Daniel Garnero no confirmó el equipo a los medios, pero la formación del Decano tendrá una variante: Julián Benítez por el suspendido Jorge Ortega. Además, el técnico contó que Néstor Camacho no estará contra el 3 de Febrero el sábado.

El puntero cayó 2-1 ante Sol de América en la jornada anterior y busca recuperarse en el Clausura para seguir en la cima. Este sábado, Olimpia recibirá al 3 de Febrero a las 17:45 en Para Uno por la jornada 11. A dos días del partido, Daniel Garnero habló del juego, no confirmó el equipo pero dio indicios de que la formación tendrá una sola variante.

Ante la baja de Néstor Camacho y la suspensión de Jorge Ortega, el titular será Julián Benítez. El ofensivo jugará como mediocampista por derecha, mientras que Fernando Cardozo acompañará a Roque Santa Cruz en el ataque. ¿Los 11? Alfredo Aguilar; Sergio Otálvaro, Juan Paitño, José Leguizamón, Iván Torres; Julián Benítez, Richard Sánchez, Richard Ortiz, William Mendieta; Fernando Cardozo y Roque Santa Cruz.

Con respecto a Camacho, el entrenador mencionó que el futbolista no se recuperó de la lesión en el tobillo y no será tenido en cuenta para el duelo contra los esteños. “No está en condiciones para poder jugar. Resintió un poco, le hicieron estudios, hoy fue uno de esos dias en que mejor vino, pero no pudo entrenar a la par de sus compañeros”, señaló el técnico.

Por último, Garnero se refirió al conjunto de Eduardo Rivera, que suma dos derrotas consecutivas u sigue en zona de descenso. “Un equipo que intenta jugar, no tiene los puntos que mereció. En el torneo pasado generó mucho pero consiguió poco. Tiene buenos jugadores y con nosotros siempre se motivan más. Están convecidos de que tienen una manera de jugar y lamentablemente no tienen más puntos de lo consiguieron”, culminó